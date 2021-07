Emblématique de Paris, la Seine jouit d’une mauvaise image auprès des Français. Dans un sondage réalisé par l’Ifop pour Ovo Energy, partenaire d' Arthur Germain qui descend la Seine à la nage pour alerter sur la pollution du fleuve et sensibiliser à la préservation de notre patrimoine naturel, 70 % des 1.002 personnes interrogées disent avoir une « mauvaise » image de la Seine. Outre « emblématique » (67 %), les adjectifs cités pour le fleuve qui prend sa source en Côte-d’Or et se jette dans la Manche au Havre sont plus souvent négatifs « pollué » (58 %), « sale » (41 %) que positifs « romantique » 17 %. « Touristique » recueille 48 %.

Seuls 12 % des interrogés affirment qu’ils aimeraient se baigner dans la Seine. Un tiers des Français pensent d’ailleurs que Jacques Chirac a tenu sa promesse de se baigner dans le fleuve.

Comment rendre attractive la Seine ? Que faire pour que son image s’améliore ? Qu’aimeriez-vous y trouver ? Envoyez-nous vos propositions en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos réponses pourront servir à l’écriture d’un article. Merci