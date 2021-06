La vie reprend, et la musique aussi. A partir de mercredi, les musiciens autorisés par la RATP à jouer dans le métro pourront de nouveau donner de la voix. Depuis mars 2020 et le début de la pandémie de Covid-19, la régie autonome des transports parisiens avait suspendu ces bulles de gaîté dans les couloirs de ses stations pour limiter la propagation de la pandémie.

Mais les quelque 300 artistes sélectionnés lors de castings organisés tous les six mois devront néanmoins respecter les gestes barrières, assure la RATP. Chanteurs comme spectateurs devront notamment garder leurs masques. « La reprise de l’activité artistique des "Musiciens du métro" » est une excellente nouvelle à la fois pour eux, mais aussi et surtout pour nos voyageurs. C’est une bouffée d’oxygène après plus d’un an de restrictions dues à la crise sanitaire », s’est néanmoins réjouie Stella Sainson, responsable de ce label.

La musique retentira également dans les gares SNCF dès le 1er juillet avec le retour des pianos à disposition des usagers, a indiqué sur Europe 1, Marlène Dolveck, la directrice générale de SNCF Gares et Connexions. « Le 1er juillet, il va y avoir un concert à la même heure avec 50 artistes dans 50 gares qui vont jouer la même mélodie » en simultané, a-t-elle précisé.