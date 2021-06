Il y avait Le Kiosque des Noctambules d’Othoniel qui coiffe les escaliers permettant d’accéder à la station de métro Palais-Royal (ligne 7), désormais il y a Je ne suis jamais allé nulle part de Tobias Rehberger. L’œuvre du sculpteur allemand encadre l’entrée de la station Pont-Cardinet (ligne 14), rue Mirotslav-Rostropovitch dans le 17e arrondissement de Paris.

L’œuvre composée de formes géométriques de différentes couleurs et réalisée à l’initiative d’Emerige, de la RATP​ et d’Île-de-France Mobilités doit être inaugurée, jeudi. Elle s’inscrit dans le cadre du prolongement nord de la ligne 14 et du programme « 1 immeuble, 1 œuvre ».