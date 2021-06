« Marchons ensemble contre les féminicides et l’inaction du gouvernement », indique dans son post Instagram le compte @collages_feminicides_paris, qui organise cette marche à Paris. Le cortège, dont le parcours a été autorisé par la préfecture, mais uniquement jusqu’à 21 heures, partira de la tour Saint-Jacques pour se rendre à la rue de la Paix.

« Le but est d’être le plus nombreux et nombreuses possible pour que la marche puisse véritablement avoir du poids et donner de la visibilité au sujet, expliquent les féministes dans un communiqué. Les hommes souhaitant participer sont les bienvenus mais sont invités à marcher à l’arrière. » Il est demandé de porter un masque.

En story, le compte Instagram a annoncé aussi que le cortège affichera son soutien à Valérie Bacot, accusée d’avoir tué son mari, qui l’aurait battue, violée et prostituée pendant des années. Le verdict sera rendu dans la journée, l’avocat général a requis contre elle cinq ans de prison dont quatre avec sursis.