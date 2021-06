Et la fusion a finalement eu lieu. Le candidat écologiste à la présidence de l’Ile-de-France Julien Bayou a annoncé lundi l’union de sa liste avec celles du PS et de LFI/PCF en vue du second tour du scrutin régional pour tenter de battre la sortante Valérie Pécresse.

« Ça y est, nous sommes uni-es avec Audrey Pulvar et Clémentine Autain pour l’écologie et la solidarité en Ile-de-France ! », a indiqué sur Twitter le secrétaire national d’EELV, en tête à gauche dimanche avec 12,95% des voix. Valérie Pécresse (ex-LR, Libres !) est arrivée largement en tête avec 35,94 %.