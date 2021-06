Gare du Nord, le 15 mai 2020. — : ISA HARSIN/SIPA

En raison d’une grève, la circulation des trains sera perturbée le lundi 21 juin sur certaines lignes du réseau Transilien, annonce la SNCF dans un communiqué daté du 20 juin. Les lignes concernées sont les lignes J, L et U, avec un train sur deux ; C, E, N, P, R avec un train sur trois. Les usagers et usagères du RER D n’auront qu’un train sur trois, et l’interconnexion sera suspendue entre Châtelet et Gare de Lyon. On trouvera un tramway sur deux en heure de pointe sur la ligne T4 et même un sur quatre hors période de pointe.

Le mot d’ordre de la grève ? Réclamer des hausses de salaire ou embauches, défendre le fret ferroviaire et les droits des salariés et salariées. « Le 21 juin, on ne sera pas là pour la fête de la musique, on sera là pour se battre » , promet un cheminot dans une vidéo de SUD-Rail. « La coupe est pleine ! On bloque tout ! », résume dans un tract ce syndicat, à l’origine du mouvement et rejoint selon les lignes par la CGT, l’Unsa et la CFDT.