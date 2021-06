Le Covid a (presque) fini de donner le la. Pour cette Fête de la musique 2021, les Franciliens et Franciliennes pourront profiter d’un relâchement des mesures sanitaires annoncé par l’exécutif. En milieu de semaine, Jean Castex a indiqué que le couvre-feu prendrait fin à partir du 21 juin, les fêtards pourront donc profiter de la Fête de la musique sans surveiller leur montre.

20 Minutes a donc listé pour vous un programme, forcément non exhaustif, des concerts et festivités prévues à dans la région. Il y en aura pour tous les goûts.

Si vous aimez le rock

Dans le 5e arrondissement de Paris, aux Arènes de Lutèce, la radio Fip organise un évènement avec au programme l’Impératrice, le groupe Morcheeba, Thomas de Pourquery, Pete Doherty ou le groupe de rock français Last Train. Des notes électriques dans un cadre antique.

Si vous aimez prendre le micro

Ce sera le premier ciné-karaoké sur l’eau. Ce lundi 21 juin, Mamma Mia ! invite ses fans à la Villette, à bord d’un bateau, pour une soirée karaoké et une dégustation de crème glacée. L’événement est gratuit mais sur réservation.

Si vous avez l’oreille musicale, mais aussi le ventre creux

À Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, un pique-nique musical gratuit prendra place, avec la percussionniste Vassilena Serafimova, le pianiste Thomas Encho et le clarinettiste Rémi Delangle. Rendez-vous de 18 heures à 21 h 30 au parc de la Folie Saint James, pour une soirée musique éclectique. Un autre lieu accueillera l’évènement en cas d’intempéries.

Si vous aimez la world music

Dans l’Essonne, sur la pelouse de la piscine de Brétigny-sur-Orge, les Franciliens pourront profiter gratuitement d’un concert gratuit de La Caravane Passe. Le groupe français jouera notamment des morceaux de son dernier album intitulé, Nomadic Spirit.

Flavia Coelho donnera un concert gratuit au parc Frédérick-Lemaître, à Pierrefitte-sur-Seine en Seine-Saint-Denis. La pétillante Brésilienne chantera entre autres des titres issus de son dernier album, à la fois personnel et universal, mêlant des notes de trap, pop, cumbia et de musique caribéenne.

Si vous préférez ne pas choisir à l’avance

Il y aura bien sûr des concerts amateurs en ville, mais pas n’importe comment. Ce jeudi, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a indiqué que les concerts en extérieur sont autorisés à condition que le public soit assis, et les « mini-concerts dans les bars et les restaurants seront possibles » également, a-t-elle indiqué sur Franceinfo.

En revanche, les « concerts sauvages suscitant des attroupements sur la voie publique » demeurent interdits. Les regroupements de personnes à l’extérieur sont limités à dix personnes, et le port du masque devra dans ce cas être respecté. De plus, le pass sanitaire sera exigé pour entrer dans tout établissement accueillant un évènement de plus de 1.000 personnes.