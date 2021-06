Des vélos Zoov devant la gare de Massy Palaiseau — Zoov

Si vous utilisez le RER B, vous le savez sans doute, il risque d’être difficile de prendre la ligne entre les stations Saint-Rémy-lès-Chevreuses et Parc de Sceaux cet été. Le trafic « sera fortement perturbé »​, prévient la RATP, du 10 juillet au 20 août 2021, en raison des travaux annuels de modernisation. Des navettes seront bien sûr mises en place mais pour compenser cette situation, la régie a aussi décidé d’offrir à tous ses usagers et usagères 15 minutes quotidiennes de vélo électrique en libre-service Zoov. Plus de 550 vélos seront disponibles entre les gares de Saint-Rémy-lès-Chevreuses et Bourg-la-Reine.

Et pas besoin d’utiliser forcément le RER B à l’endroit où la ligne est coupée, tout Parisien, toute Francilienne qui possède une carte Navigo ou Imagine R et l’application Zoov pourra profiter d’une offre découverte gratuite pour les quinze premières minutes d’utilisation. Pour cela, il vous faudra télécharger l’appli, et saisir la destination pour avoir une estimation de la durée du trajet et du prix. Bonne route !