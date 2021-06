Ouverture de créneaux de vaccination sans rendez-vous en Seine-Saint-Denis — Semyon Antonov/TASS/Sipa USA/SIP

Shopping et vaccination. Les visiteurs du centre commercial de Rosny 2 pourront faire d’une pierre deux coups samedi et dimanche. Cette opération est une première en France, avec l’ouverture pour seulement deux jours, de 9 heures à 17 heures, de ce village vaccinal à Rosny-sous-Bois. Il permettra de vacciner jusqu’à 500 personnes contre le coronavirus, et se réinstallera au même endroit dans six semaines, pour l’injection de rappel.

Pour Stéphane Troussel, président du département, il est impératif de faciliter l’accès à la vaccination pour les citoyens de Seine-Saint-Denis. L’Assurance maladie note un retard de la campagne vaccinale parmi les résidents de ce département. « Face au retard vaccinal qui touche la Seine-Saint-Denis j’ai décidé d’accentuer encore l’action du département en déployant de nouvelles actions de vaccination inédites, » déclare Stéphane Troussel dans un communiqué.

Le département annonce également trois heures de plus d’ouverture pour les centres de vaccination de Noisy-le-Grand (Collège International) et de Tremblay-en-France (Gymnase Guimier) à partir de ce samedi. « Ils fermeront ainsi à 21 heures au lieu de 18 heures, afin de proposer trois heures de créneaux sans rendez-vous », détaille la collectivité

Des créneaux de vaccination à partir de 12 ans

À partir du 15 juin, le département débutera également la vaccination des mineurs à partir de 12 ans, en concordance avec le calendrier national. Pour cela, les centres de Protection maternelle et infantile de Seine-Saint-Denis seront mobilisés. Ces créneaux de vaccination seront sans rendez-vous mais nécessiteront une autorisation parentale.

Pour débuter la vaccination des adolescents dans le département, quatre journées sont organisées dans différents centres de PMI, avant une généralisation aux cinquante PMI de Seine-Saint-Denis fin juin :