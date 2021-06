STREET ART Un hôtel imitant celui ouvert par Banksy à Bethléem ouvre ses portes le 9 juin dans le 9e arrondissement. Il jouxte l’espace Lafayette-Drouot où l’exposition « The World of Banksy », est installée depuis 2019

Le nouvel hôtel Banksy ouvrira à Paris le 9 juin 2021. — Geoffrey Swaine//SIPA

Plus besoin de voyager en Cisjordanie pour dormir dans une suite Banksy. À partir du 9 juin, un hôtel imitant celui créé par l’artiste à Bethléem ouvrira ses portes dans le 9e arrondissement de Paris, rue du Faubourg Montmartre. Il sera situé à côté de l'espace Lafayette-Drouot, un ancien garage qui accueille depuis 2019 une exposition des œuvres du street artist The World of Banksy. Cet espace retrouve ses visiteurs depuis le 19 mai, après la fermeture due au coronavirus.

En 2017, Banksy inaugurait à Bethléem le Walled Off Hotel, un établissement qu’il a décoré en personne. À Paris, l’entrepreneur Hazis Vardar, propriétaire de plusieurs théâtres, a saisi l’opportunité de reprendre le bail commercial de l’hôtel voisin de l’espace Lafayette-Drouot, et décidé de le transformer en un Walled Off parisien.

« On théâtralise l’œuvre de Banksy »

Hazis Vardar a détaillé auprès du JDD le procédé utilisé pour reproduire l’hôtel cisjordanien – situé face au mur séparant Israël et les Territoires palestiniens (d’où son nom, « walled off » se traduisant par « emmuré ») – et les œuvres de Banksy : « Nous avons travaillé à partir de photographies détaillées. Bien sûr, les espaces de notre hôtel ne sont pas les mêmes, mais nous avons gardé l’esprit des lieux. On théâtralise l’œuvre de Banksy. »

Comme entrée en matière, l’hôtel propose sur deux étages une extension de l’exposition The World of Banksy, pour un tarif de 6 euros. L’établissement se compose d’une vingtaine de chambres, aux murs décorés de reproductions des œuvres de l’artiste anonyme mondialement reconnu.