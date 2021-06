Les contenants Milubo. — Milubo

La livraison de plats zéro déchet à Paris, c’est possible ! Et pour cela plusieurs solutions existent, disponibles via des applications comme Eatic et Deliveroo, ou directement chez les restaurants volontaires.

Pour deux euros par mois, l’application barePack permet d’emprunter et de rendre jusqu’à cinq contenants en même temps.

La solution Milubo est une consigne plus classique : pour 3,50 euros le plat ou un euro le gobelet, on emprunte des contenants qu’on ramène quand on veut dans les restaurants partenaires.

Se faire livrer un repas tout chaud tout frais à domicile, en direct des restaurants qu’on adore, c’est tellement pratique… Mais quand on a une sensibilité écolo, quelle déception de recevoir tous ces emballages, même lorsqu’un effort a été fait pour qu’ils soient au moins en carton. Conscients de ce problème, des chefs et cheffes d’entreprises franciliennes ont décidé de monter des solutions « zéro déchet ». Consignes, abonnement, livreurs et livreuses qui viennent chercher vos plats à la maison… 20 Minutes fait un tour d’horizon de ce qui existe.

L’abonnement barePack

Cela ne saute pas aux yeux, mais si vous utilisez l’application Deliveroo, il existe une option qui permet de consommer zéro déchets. Elle marche avec un abonnement de 2 euros par mois, qui s’active via l’application barePack et permet d’utiliser jusqu’à cinq contenants réutilisables. Ensuite, une fois sur Deliveroo, il faut aller chercher en haut à droite de l’application, dans les filtres, la catégorie « barePack », et les restaurants qui offrent cette solution et qui sont disponibles dans votre zone vont s’afficher. Vous commandez, vous rentrez au moment de la commande le code généré par l’appli, puis plus tard vous déposez les consignes chez un restaurant partenaire à côté de chez vous, sans limite de temps tant que vous êtes abonné. Une soixantaine de restaurants participent à barePack, qui est aussi disponible sur l’application Eatic. « La consigne existe depuis longtemps, on ne l’a pas inventée, on a juste essayé de simplifier son accès », commente Nicolas Piffeteau, responsable de barePack.

La consigne classique façon Milubo

Les férus d’écologie connaissent sans doute l’application Eatic, qui propose des plats végétariens ou vegan livrés par des restaurants qui ont signé une charte éthique. En parcourant les catégories (populaire, vegan only, veggie…), on tombe sur un onglet « zero déchet », qui permet d’accéder à des restaurants qui fonctionnent avec la solution barePack ou Milubo qui est un système de consigne plus classique. On ajoute au prix de son mets celui de la consigne (3,50 euros pour un plat principal, 1 euro pour un gobelet) . Il faut ensuite rapporter, dans un délai illimité, le plat consigné dans un des restaurants partenaires à côté de chez vous. A noter que le système marche aussi en direct avec certains restaurateurs (le réseau Spok, les boulangeries Land & Monkeys)

Les contenants Milubo. - Milubo

Les restaurants qui utilisent leur propre système

Pour commander dans ces restaurants en zéro déchets, il va falloir être tout un groupe. A prévoir donc plutôt pour vos repas entre collègues ou vos fêtes entre amis. Les Marmites volantes proposent de vous livrer et de venir rechercher les contenants dans l’après-midi, à partir de quatre personnes, pour 52 euros en végétarien ou 62 euros en viande. S’ajoutent à cela 12 euros de frais de livraison : si vous êtes plus de quatre personnes, c’est donc plus économique ! « On a des déchets réutilisables à la marge : serviettes en papier ou papier kraft mais on travaille dessus », explique Juliette Honoré, chargée de développement du restaurant. Monsieur Ticicote et Ripayon proposent aussi des solutions similaires, à partir de cinq et six personnes.

La Consigne GreenGo

La plupart des restaurants qui offrent du zéro déchet en livraison le font aussi à emporter. Si vous habitez le 10e arrondissement, autour de la rue des Petites écuries, vous apprécierez La Consigne GreenGo, qui marche avec une application. Une trentaine de restaurants sont d’ores et déjà partenaires, et une cinquantaine le sera d’ici septembre, promet Iris Konrad, responsable communication de la société. Attention ici à bien rapporter le contenant dans les 14 jours, sinon il est facturé 10 euros, mais l’avantage, c’est qu’on n’a rien à débourser au départ ! A noter que La Consigne GreenGo sera bientôt aussi disponible via Eatic en livraison.