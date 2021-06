« QUE JE T'AIME » Dans la journée avant ce concert, l’esplanade Johnny Hallyday, devant Bercy, sera inaugurée par Laeticia Hallyday et Anne Hidalgo

Johnny Hallyday lors d'un concert en 2014 au Palais Omnisports de Paris-Bercy. — Sipa

Le monde de la musique va une nouvelle fois rendre hommage à Johnny Hallyday. Calogero, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Gad Elmaleh et Julien Doré, mais aussi bien d’autres artistes comme Louane, Gérald de Palmas, Christophe Maé, Kendji Girac, Slimane et Yodelice, participeront le 14 septembre à Bercy à un concert en l’honneur du chanteur décédé en 2017, ont annoncé mardi soir l’entourage de sa veuve et la salle parisienne.

Intitulé « Que je t’aime », cet événement organisé par Laeticia Hallyday se déroulera 34 ans après le premier concert de Johnny dans cette salle. L’endroit n’a pas été choisi au hasard, la salle est en effet symbolique pour le chanteur. Il y a donné 101 concerts, ce qui fait de lui l’artiste masculin qui s’y est produit le plus grand nombre de fois.

Une « vraie immersion » pour les fans

Au cours de ce concert hommage, sous la direction musicale d’Yvan Cassar qui a accompagné les dernières tournées de la star, « la voix de Johnny résonnera une nouvelle fois dans la salle » offrant une « vraie immersion dans l’univers du rockeur préféré des Français », ont indiqué les organisateurs. Les artistes invités reprendront les tubes du taulier.

Dans la journée, l’esplanade Johnny Hallyday, devant Bercy, sera inaugurée par Laeticia Hallyday et Anne Hidalgo, la maire de Paris. « En baptisant cette esplanade au nom de Johnny Hallyday, c’est un cadeau inestimable qui nous est offert à nous, sa famille, mais aussi à tous ceux qui l’aiment et continuent de porter en eux sa musique, sa liberté », a estimé la veuve du chanteur.