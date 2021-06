La chanteuse Juliette Gréco en 1990. — GINIES/SIPA

Durant sa carrière, Juliette Gréco a été l’âme et l’égérie de Saint-Germain-des-Prés. Les noms de l’artiste et de ce quartier de Paris vont désormais être officiellement indissociables. Une partie de la place Saint-Germain-des-Prés va en effet prendre le nom de l’icône de la chanson française décédée le 23 septembre 2020.

En votant en ce sens mardi, le Conseil de Paris a choisi d’honorer la mémoire de la « muse » de ce quartier artistique et intellectuel de l’après-guerre parisien dont elle symbolisait « l’esprit libre et bohème ». C’est là où elle a vécu et fréquenté, entre autres, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Boris Vian et Jean-Paul Sartre.

Le coin de la place baptisé en son nom se trouve juste devant l’église Saint-Germain-des-Prés où se sont déroulées ses obsèques, et non loin du cimetière du Montparnasse où elle a été inhumée.

Juliette Gréco est décédée dans sa maison de Ramatuelle (Var) après plus de 60 années d’une carrière où elle a interprété les plus grands, de Vian à Prévert, en passant par Aznavour et Gainsbourg. Comme pour le quai Jacques-Chirac en avril, le Conseil de Paris a dérogé à la règle qui prévoit que le nom d’une personnalité ne peut être attribué à une voie publique de la capitale que cinq ans au plus tôt après son décès.