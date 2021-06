Valérie Pécresse le 14 mai à Nemours. — Jacques Witt/SIPA

Elle fait la course en tête. Selon un sondage Opinionway pour CNEWS, Valérie Pécresse, présidente d’ Ile-de-France et candidate pour un nouveau mandat, devance très largement ses opposants et opposantes. Avec 34 % d’intentions de vote, elle cumule 15 points d’avance sur Jordan Bardella, le candidat RN, deuxième du baromètre.

Selon ce sondage réalisé du 27 au 30 mai 2021, Laurent Saint-Martin, le candidat de LREM, remporterait 16 % des voix, suivi par Julien Bayou, pour EELV, avec 12 % des voix. Clémentine Autain (LFI) et Audrey Pulvar (PS) affichent respectivement 10 % et 9 %, soit un score très juste pour passer le second tour (il faut réunir plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour).