Plusieurs centaines d'agents de la filière propreté et assainissement de Paris ont envahi l'Hôtel de Ville, mardi, à l'appel de la CGT. «On a investi à plus de 400 agents de la filière propreté et assainissement de Paris, égoutiers, éboueurs, conducteurs, adjoints techniques, encadrants, techniciens, personnels de maîtrise», a affirmé Régis Vieceli, secrétaire général du syndicat CGT-FTDNEEA.

Les agents entendaient une nouvelle fois protester contre la mise en place des 1.607 heures au sein du personnel de la mairie de Paris, en application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui a mis fin aux situations dérogatoires en matière de temps de travail que des accords locaux permettaient dans le cadre d'un décret de 2001. Cette application devrait faire perdre 8 jours de congés par an aux agents, selon Le Parisien.

Une délégation reçue à la mairie de Paris

Une délégation a été reçue par l'adjoint en charge des Ressources humaines, Antoine Guillou. Les syndicats et la mairie sont en désaccord sur les conséquences de l'application de la réforme, les premiers craignant de perdre «au moins huit jours» quand la Ville parle d'un seul jour perdu, selon Régis Vieceli. Une manifestation à l'appel de l'intersyndicale CGT-FO-Unsa-CFTC-UCP-FSU est prévue jeudi, a-t-il précisé.

Dans un communiqué, la Ville souligne ne pas être «à l'initiative de cette loi» et dit en «désapprouve(r) les objectifs, en n'ayant malheureusement pas d'autre choix que de la mettre en oeuvre». «Des pistes sont à l'étude pour adapter l'impact de la loi à la situation particulière des agents du service public parisien. La Ville se tient aux côtés de ses agents pour les accompagner au mieux dans la période», dit-elle.