Auto-entrepreneur dans le bâtiment près de Nantes avant l'épidémie de Covid-19, Nino est désormais sans abri dans le 9e arrondissement de Paris. Agé de 39 ans, il refuse de se laisser aller: — Corentin Fohlen / Sans A_

Dans la vie d’avant le coronavirus, Nino, 39 ans, était autoentrepreneur dans le bâtiment, et propriétaire d’une maison à Sainte-Luce-sur-Loire, près de Nantes, où il vivait avec sa femme et ses quatre filles. La pandémie a eu raison de cette vie « de famille et active ». Aujourd’hui Nino vit dans une rue du 9e arrondissement à Paris. Depuis novembre, il partage avec Stéphane, rencontré à un comptoir à Briançon, une terrasse éphémère d’un restaurant. Là, ils ont aménagé une cabane de fortune.

Mais il y a une semaine, l’incendie qui s’est déclaré rue Hippolyte-Lebas a eu raison de leur abri. Leurs tentes et la moitié de leurs affaires sont parties en fumée. Depuis lors, Nino et Stéphane errent la journée et dorment la nuit devant l’église Notre-Dame, avec pour seul rempart contre le froid un duvet à partager. « C’est dur, mais il faut juste voir ça comme une période, témoigne Nino auprès des équipes de Sans A_. On va s’en sortir, j’en suis persuadé. Ça ne peut pas se passer autrement. »

Pour les aider à surmonter cette nouvelle épreuve, le média, qui s’engage à rendre visible les invisibles, lance une cagnotte en leur faveur, et en appelle au soutien de la communauté. Avec 5.000 euros récoltés, l’association pourrait offrir un hébergement de plusieurs mois à Nino, Stéphane et Carla, la chienne de Stéphane.

L’équipe de Sans A_ s’engage à la transparence en tenant informée la communauté de l’avancement de la cagnotte, et des démarches qui seront entreprises en fonction des fonds récoltés.