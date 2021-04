Le RER B à La Courneuve (image d'illustration). — A. Gelebart / 20 Minutes

Le trafic du RER B a été partiellement interrompu, ce vendredi matin, après l’incendie d’un entrepôt de 4.000 m2 à Aubervilliers, en proche banlieue parisienne, avec un fort risque de propagation, ont annoncé les pompiers et la RATP.

La circulation du RER B a été interrompue entre Gare du Nord et Charles de Gaulle 2/Mitry « dans les deux sens de circulation jusqu’à 10 heures environ », a annoncé le compte Twitter de cette ligne, l’entrepôt se trouvant « près des voies entre La Courneuve et La Plaine ».

❌ En raison de l'incendie d'un entrepôt près des voies entre La Courneuve et La Plaine, le trafic est désormais interrompu entre Gare du Nord et CDG2/Mitry dans les deux sens de circulation jusqu'à 10h00 environ #RERB https://t.co/zzRm5wwVGe — RER B (@RERB) April 16, 2021

Plus de cent pompiers mobilisés

L’incendie s’est déclaré entre 5 et 6 heures dans « un entrepôt d’environ 4.000 m2 avec risque de propagation à des entrepôts mitoyens », à Aubervilliers, a indiqué le porte-parole des pompiers, le lieutenant-colonel Claire Boët. Cet entrepôt stocke entre autres des antiquités et des tissus. Plus de cent pompiers sont mobilisés et mettent en place un « dispositif hydraulique puissant » pour pouvoir enrayer ces propagations, selon la même source.

« Comme ce sont des entrepôts contigus, ce n’est pas accessible par toutes les faces donc c’est un peu compliqué de lutter contre certaines propagations », a ajouté la porte-parole. Sur des photos, relayées sur les réseaux sociaux, on peut voir un important nuage de fumée se dégager de cette ville de la proche banlieue parisienne.