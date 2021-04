Le tram T9 va permettre de rejoindre Paris de la Porte de Choisy à Orly-Ville en une trentaine de minutes. — IDFM / Claire-Lise Havet

Un tramway lumière aux portes de la Ville Lumière. Dès ce samedi, il est possible de quitter la Porte de Choisy (13e arrondissement) pour rejoindre Orly-Ville en tramway en une trentaine de minutes. Le tram T9 a été mis en service et traverse les communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi. Le T9, ponctué de 19 stations, reprend une partie du parcours de la ligne de bus 183 mais en « deux fois en plus rapide », indique Ile-de-France Mobilités, grâce notamment à sa voie de circulation dédiée et à une fréquence de passage d’un tram toutes les 3 minutes 30 en heure de pointe (toutes les 5 minutes lors de sa mise en service).

Particularité de ce tram, il se distingue « par un habillage intérieur et extérieur parcouru par des lignes lumineuses continues », d’où son nom de « tramway lumière ». Un design choisi lors d'une concertation auprès des Franciliens et qui avait recueilli 42.000 votes (les deux tiers pour ce design lumineux). On retrouvera ce « tramway lumière » sur les voies du T10 entre Clamart et Antony en 2023.

A terme, le T9 doit transporter plus de 70.000 voyageurs quotidiens et sera connecté à la ligne 15 du métro (pour l’instant à la 7, au RER C et à plusieurs lignes de bus). Ce tram a été financé par la région Île-de-France (52,5 %), l’Etat (22,5 %), le département du Val-de-Marne (21 %) la Ville de Paris (3 %) et Grand Paris-Orly Seine Bièvre (1 %).