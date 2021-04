Un utilisateur de trottinette électrique en libre-service, le 25 août 2019, à Paris. — Clément Follain / 20 Minutes

Les Parisiens vont avoir un choix supplémentaire pour se déplacer. Lime va ajouter ce mercredi des scooters électriques à son offre de trottinettes et vélos en libre-service dans la capitale. L’opérateur californien sera à Paris en concurrence frontale avec Cityscoot, seul en lice depuis l’arrêt fin 2019 de Coup, une filiale du géant Bosch qui s’est révélée « économiquement non viable » selon sa direction.

« Paris est la première ville d’Europe à disposer des trois types de véhicules Lime », a précisé Garance Lefèvre, directrice des affaires publiques de Lime en France. Après avoir lancé quelques centaines de scooters à Washington fin mars, l’opérateur prévoit d’en déployer 1.000 dans la capitale française.

Deux passagers autorisés

L’usage de ces scooters électriques est cependant réservé aux utilisateurs munis d’un permis A ou B ou d’un brevet de sécurité routière (BSR). Il est par contre possible de rouler à deux, comme sur un Cityscoot. En outre, cette nouvelle offre de scooters doit être intégrée dans les semaines à venir aux applications Assistant SNCF, Google Maps, Uber et CityMapper.

Après des débuts chaotiques et très concurrentiels, le secteur de la micromobilité est entré dans une phase de consolidation. Pour s’imposer, les survivants misent sur la multimodalité. Lime a ainsi acquis en mai 2020 le service de vélos et de trottinettes en libre-service d’Uber, Jump. Le concurrent estonien d’Uber, Bolt, propose de son côté des VTC, des vélos et des trottinettes dans de nombreuses villes européennes. La plateforme Free Now a également annoncé un partenariat avec les trottinettes et scooters de Tier, qui vient de racheter les 5.000 scooters de Coup.