Envoyez-nous vos plus beaux endroits secrets et chéris de Paris. — Canva/20 Minutes

La tour Eiffel, Notre-Dame, le Sacré-Cœur, le Louvre, les quais de Seine… Les vues célèbres de Paris se comptent par dizaines. On les voit sur Instagram, on les voit sur les cartes postales, et si on est chanceux on les voit de nos fenêtres. Mais ça, c’est le Paris pour les touristes. Parce que les vrais Parisiens, eux, ont leurs endroits chéris et secrets, qui, définitivement, font de notre capitale la plus belle ville du monde. Et en cette période de confinement où l'ont peut se promener dans un rayon de 10km, il est temps de redécouvrir les beautées cachées de la capitale que certains ne peuvent pas quitter.

» Envoyez-nous, via le formulaire ci-dessous, vos plus belles photos de vos endroits secrets et chéris de Paris. Les clichés les plus réussis seront publiés sur l’ensemble de nos publications.