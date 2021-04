Le Laboratoire Eau de Paris, à Ivry-sur-Seine — PATRICK KOVARIK/AFP

Depuis plus d’un an, ils traquent le covid-19 grâce aux eaux usées. « La surveillance du SARS-CoV2 dans les eaux usées à Paris a été mise en place le 5 mars 2020. Le suivi des eaux usées, en complément d’autres indicateurs, permet en effet d’évaluer aussi précocement que possible l’entrée et le niveau de circulation du virus dans les populations Il s’agit, pour les autorités sanitaires, d’un indicateur complémentaire aux suivis des données épidémiologiques qui contribue, parmi d’autres indicateurs, à anticiper et évaluer l’évolution de l’épidémie », expliquent les équipes du réseau Obépine (Observatoire Epidémiologie dans les Eaux usées).

Selon les derniers résultats des trois derniers mois à Paris et en Île-de-France – du 16 janvier au 17 mars – « le niveau de circulation du virus est élevé ». « La tendance sur les trente derniers jours est légèrement à la hausse », indiquent-ils particulièrement sur les secteurs « Seine Amont » et « Paris Seine Morée ». Et plutôt « stable » sur « Seine Centre ».

Une centaine d’échantillons analysée chaque semaine

Alors que le virus n’était plus détectable mi-mai 2020 dans plusieurs stations d’épuration d’Ile-de-France, il a commencé à refaire son apparition au début de l’été et de repartir à la hausse. Une centaine d’échantillons d’eau usée est analysée chaque semaine dans les étages du laboratoire d’Eau de Paris situé à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

Initialement, les chercheurs y contrôlaient la qualité de l’eau potable à Paris et en région parisienne – avec environ 350.000 analyses chaque année – mais depuis mars 2020, la surveillance du SARS-CoV2 dans les eaux usées a également été mise en place et particulièrement à Eau de Paris qui a acquis une certaine compétence ces dernières années sur les virus qui « proviennent des selles humaines ». « On suit la dynamique de l’épidémie via les stations d’épuration, dont une dizaine en Ile-de-France », expliquait récemment à 20 Minutes, Laurent Moulin, docteur en microbiologie et responsable du laboratoire R & D biologie d’Eau de Paris.