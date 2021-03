Philppe Geluck devant une de ses sculptures — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Les Chats débarquent sur les Champs-Elysées. A partir de ce vendredi et jusqu’au mercredi 9 juin, le célèbre personnage du dessinateur belge Philippe Geluck, va se décliner en 20 statues imposantes le long de la plus belle avenue du monde.

« Le Chat a toujours beaucoup de légèreté dans ses propos. Là, c’est du lourd, chaque pièce pèse 2,5 tonnes », a expliqué l’artiste à France 3 Paris IDF, lors de l’installation de ses œuvres mercredi.

« Le chat déambule »

Cette exposition baptisée « Le chat déambule » propose donc de découvrir ces statues en bronze et de deux mètres de haut dans différentes situations humoristiques. Les sculptures géantes sont exposées sur le côté nord de l’avenue, entre la Concorde et le Théâtre Marigny.

Après Paris, les 20 sculptures seront exposées à Bordeaux, Caen et dans une dizaine de villes françaises et européennes. Elles achèveront leur périple à Bruxelles au moment de l’inauguration d’un Musée du Chat et du dessin d’humour.