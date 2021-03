Portrait de la maire de la ville de Paris et candidate a sa réélection, Anne Hidalgo, sur le pont d'Arcole, a Paris — LEWIS JOLY/JDD/SIPA

La Bourse du commerce pourrait changer de peau. La maire de Paris Anne Hidalgo a proposé mardi de faire de l’ancienne Bourse du commerce, qui doit accueillir à terme les collections d’art contemporain du milliardaire François Pinault, un « grand centre de vaccination », dans un objectif d’aller vers une vaccination « massive ».

« Une des propositions que j’ai faite hier à l’ARS et au préfet de police de Paris est d’ouvrir la Bourse de commerce, qui va accueillir une grande fondation contemporaine, la fondation Pinault, que ce lieu puisse être ouvert et transformé en centre de vaccination », a déclaré Anne Hidalgo à Bordeaux en marge d’une réunion du bureau de l'Association internationale des maires francophones (AIMF).

« Nous sommes en train d’y travailler »

« Nous sommes en train d’y travailler », a déclaré la maire de Paris en conférence de presse. « J’espère qu’il y aura un accord des autorités de santé, mais je crois en l’ouverture de grands centres de vaccination, pour que l’on puisse vraiment massivement vacciner la population », a-t-elle ajouté, rappelant qu’à Paris « nous avons ouvert 24 centres de vaccination ».

L'ancienne Bourse du Commerce, située entre le Louvre et le Marais, à proximité du Forum des Halles, a été rénovée et transformée en centre d’art contemporain, et son ouverture, qui était attendue comme l’événement culturel du printemps, a été repoussée à une date indéterminée en raison de la crise sanitaire, après un premier report d’un an en 2020.

Les 6.800 m2 d’espace d’expositions (sur 10.500 m2 au total) du bâtiment jadis halle au Blé puis Bourse du commerce, doivent accueillir la vaste collection Pinault, dédiée à l’art des années 1960 à nos jours, et constituée de quelque 10.000 œuvres de près de 380 artistes.