Des passagers gare Montparnasse à Paris, le 19 mars 2021. — AFP

Après l’annonce d’un reconfinement de seize départements, dont ceux de la région Ile de France jeudi soir, les gares au départ de Paris ont été prises d’assaut ce vendredi. Dans les trains, des voyageurs qui ont pris leur billet de longue date, mais aussi des Parisiens fuyant la capitale à la dernière minute.

Les trains vers la Bretagne, le Sud-Ouest ou Lyon étaient tous complets ce vendredi matin, a indiqué à l’AFP une porte-parole de la SNCF, contre 60 à 70 % de remplissage ces derniers vendredis. La SNCF a observé une multiplication par deux des réservations, jeudi 18 mars dans la soirée par rapport à la veille et une multiplication par neuf des annulations.

Aucun train supplémentaire

Les trains longue distance de ce week-end enregistrent une hausse de 20 % des réservations, a détaillé la compagnie ferroviaire. Pour faire face à cette affluence, la SNCF a déployé ses Gilets Rouges pour une « opération affluence avant confinement », révèle LCI.

Ces agents sont chargés de guider les passagers dans les gares. Pour tranquilliser ses voyageurs, la SNCF a assuré que « les TGV Inoui, Ouigo Intercités, trains régionaux et internationaux circuleront comme prévu ce week-end et en début de semaine prochaine ». Mais aucun train supplémentaire n’a été affrété. Des rames ont en revanche été ajoutées « au cas par cas », indique la compagnie. Tous les billets de TGV, Intercités et TER sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au 19 avril, a également précisé la SNCF.