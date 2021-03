Un cycliste. (Illustration) — Clément Follain / 20 Minutes

Rétropédalage à l'AP-HP. Le 4 mars, un infirmier de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil s'est vu refusé par l'Assitance publique-Hôpitaux de Paris son forfait mobilités durables. La raison? «Vous déclarez utiliser un cycle, or, votre commune de résidence [Villiers-sur-Marne à plus de 10 km] se situe à plus de 45 minutes à vélo de l'hôpital.» Ce courrier de refus posté sur les réseaux sociaux et repéré par Le Parisien a entraîné un tollé et finalement un rétropédalage.

Le bad buzz de @GHUMondor 🤦🏽‍♀️🤦🏽🤦🏽‍♂️

Evidemment, le #ForfaitMobilitésDurables doit s'appliquer à ts les cyclistes de @APHP qui en font la demande, sur attestation sur l'honneur, peu importe le temps de trajet !

On va refaire le point avec les RH 🧐

cc @MartinHirsch @BenmansourEdith https://t.co/eAyRp1zNIR — l’APHP à vélo (@velo_aphp) March 16, 2021

Dans un tweet, l'hôpital Henri-Mondor a annoncé «Au vu des précisions apportées, de la confirmation de l'adresse et du mode de transport durable, la situation est normalement réglée» et le cycliste va donc bénéficier sur l'année des 200 euros de prime, utiles pour l'entretien de son vélo et le renouvellement de son matériel.