Tout doit disparaître. Faut de clients et d’activités, l’entreprise OBD Grand Paris, basée à Morangis (Essonne) et spécialisée dans la distribution de boissons pour les cafés, les hôtels et les restaurants en Île-de-France, organise ce week-end, une vente publique, relève Le Parisien. Dans les étals, sodas, jus de fruits, packs de bière et vin, soit environ 20.000 bouteilles représentant plus de 300 marques.

Pour ne pas tout jeter à la poubelle, la direction de l’entreprise a décidé vendre à des prix cassés. Depuis plusieurs mois, l’entreprise tourne au ralenti en raison du coronavirus. « Nous n’avons plus de trésorerie. Nous avons besoin de faire rentrer de l’argent pour remettre à flot nos finances », admet le directeur auprès du Parisien.

Une seconde opération de déstockage dans les prochains mois ?

Ce vendredi, les portes de l’entrepôt de 3.000 mètres carrés ouvriront dès 8 heures. Un parking de 50 places est réservé aux clients. À l’intérieur, pour respecter les gestes barrière, une jauge de 200 personnes sera mise en place, détaille le quotidien.

« C’est la toute première fois que nous organisons un tel événement. Nous espérons que l’activité des restaurants, hôtels et cafés reprendra prochainement, c’est pourquoi nous conservons tout de même un peu de stock. Mais si ce n’est pas le cas, une seconde opération de déstockage pourrait être organisée dans les prochains mois », affirme le directeur.