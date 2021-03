Le périphérique parisien lors d'une alerte pollution (illustration).. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Un nouveau pic de pollution aux particules fines est prévu ce mardi en Ile-de-France. Airparif, l’organisme de surveillance de la qualité de l’air dans l’agglomération, alerte sur un possible dépassement du « seuil d’information » durant 24 heures, relève Le Parisien précisant que les taux de particules fines devraient rester sous le « seuil d’alerte ».

Mais plusieurs mesures ont été mises en place. La préfecture de police invite les Franciliennes et Franciliens à utiliser les transports en commun ou d’adapter leurs déplacements tout comme leur vitesse s’ils doivent impérativement prendre leur véhicule. La mairie de Paris a, elle, décidé de mettre en place la gratuité du stationnement résidentiel.

La mairie de Paris invite au civisme

« En raison d’un pic de pollution, le stationnement résidentiel est gratuit à Paris aujourd’hui », indique ce mardi sur Twitter l'Hôtel de ville.

La Ville de Paris appelle toutes les Parisiennes et tous les Parisiens à suivre les messages de prévention, à prioriser le télétravail et à faire preuve de civisme en adaptant leurs comportements aux restrictions sanitaires et en empruntant, s’ils doivent impérativement se déplacer, prioritairement tout mode de transport plus respectueux de l’environnement – notamment le vélo, les transports en commun ou le covoiturage munis de masques.