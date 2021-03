POLLUTION La préfecture annonce qu’entre 5 heures 30 et minuit « seuls les véhicules munis d’une vignette Crit’Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler »

Le boulevard périphérique parisien. — Clément Follain / 20 Minutes

Les Franciliens vont devoir bien regarder la vignette collée sur leur voiture. Le préfet de police de Paris vient de décider la mise en place de la circulation différenciée en Ile-de-France à partir de ce mercredi. La mesure est mise en place jusqu’à la fin de l’épisode de pollution aux particules fines qui touche la région, a annoncé mardi la préfecture.

La circulation différenciée est valable « à l’intérieur du périmètre délimité par l'A86 (à l’exclusion de celle-ci) », indique la préfecture. Dans ce périmètre, « seuls les véhicules munis d’une vignette Crit’Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler » entre 5 heures 30 du matin et minuit. Les vitesses maximales seront également réduites de 20 km/h, passant à 110, 90 ou 70 km/h, selon les axes routiers.

L’actuel épisode de pollution aux particules fines PM 10 est lié « au chauffage à bois, au trafic routier et à un import de sable saharien », ajoute la préfecture. « Les conditions météorologiques ne permettent pas une dispersion efficace des polluants », poursuit-elle. Airparif, qui surveille la qualité de l’air en Ile-de-France, prévoit un niveau de concentration des particules PM10 entre 50 et 65 μg/m3, soit un dépassement du seuil « d’information et de recommandation », fixé à 50 μg/m3.

Privilégier le télétravail et le covoiturage

La préfecture recommande également de « limiter dans la mesure du possible » les déplacements en voiture, de privilégier le télétravail, et, « en cas de nécessité » de pratiquer le covoiturage « dans le respect des gestes barrières ». D’autres mesures de restrictions sont prises, notamment l’interdiction du chauffage individuel au bois. La préfecture précise qu’elle mettra en place des contrôles pour s’assurer du respect de ces mesures.