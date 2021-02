Ile-de-France : Le trafic RER a été perturbé après l’agression d’un cheminot (Illustration) — A. Gelebart / 20 Minutes

Si vous êtes un usager des transports en commun d’Ile-de-France, vous l’avez sans doute constaté ce mercredi. Le trafic a été « fortement perturbé » sur plusieurs lignes de RER de la région parisienne en fin de journée, en raison d’un mouvement social consécutif « à l’agression d’un conducteur sur le RER A », a-t-on appris auprès de la SNCF.

« Le RER A est interrompu jusqu’à la fin du service entre Nanterre Préfecture et Cergy-le-Haut et entre Nanterre Préfecture et Poissy. La ligne L et la ligne J sont fortement perturbées jusqu’à la fin de service », a affirmé cette source mercredi soir.

Une agression pour rappel du port du masque, selon Sud-Rail

Selon un communiqué de Sud-Rail, un conducteur a été agressé mardi soir « après avoir rappelé à un voyageur que le port du masque était obligatoire ».

« Cela se déroulant au départ de la gare de Cergy-le-Haut, l’individu est venu par la suite au niveau de la cabine de conduite pour insulter, menacer et cracher au visage de notre collègue », a précisé le syndicat. Ce dernier s’alarme : « Le climat anxiogène actuel dans le pays et la déshumanisation des trains et des gares amènent nombre de cheminots, des gares et agents de conduite sur l’Ile-de-France à être seuls, à certaines heures, face à l’usager mécontent ou à l’individu violent qui veut se faire de «l’institutionnel» ».