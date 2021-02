A défaut des piscines, toujours fermées à cause du Covid-19, il reste le commissariat de Bobigny pour patauger dans l’eau. Mercredi midi, une partie du bâtiment a été inondée après la rupture d’une canalisation : des trombes d’eau se sont abattues dans les bureaux et les couloirs au premier et deuxième étages du commissariat. Les images, diffusées par le syndicat Unité SGP Police 93, montrent les faux plafonds céder sous la pression de l’eau.

USGP 93 sollicite le Service des Affaires Immobilières afin qu'un état des lieux du bâtiment soit réalisé afin d'éviter que cela se reproduise ! pic.twitter.com/CIXil11UxG — UNITÉ SGP POLICE 93 (@unitesgp93) February 17, 2021

« Ce n’est pas la première fois que l’hôtel de police de Bobigny est victime de rupture de canalisation. Aujourd’hui, 5 centimètres d’eau tapissent les couloirs du 1er et 2eme étages », écrit le syndicat. Le bâtiment, qui accueille en plus du commissariat, la sûreté territoriale et la police judiciaire, soit environ 400 fonctionnaires, a pourtant été inauguré il y a moins de 20 ans. Devenu totalement inutilisable, voire dangereux en raison du risque d’électrocution, il a été entièrement évacué. Les personnes gardées à vue ont été transférées vers d’autres commissariats de Seine-Saint-Denis.

C.Po.