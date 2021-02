Le vieillissement. — nito100/Getty Images

Avoir les détails des conditions de vie de sa commune en quelques clics c’est désormais possible. Fécondité, cause du décès, accès aux soins... Toutes ces données et bien d'autres se retrouvent dans les profils socio-sanitaires, développés par l’Observatoire régional de santé (ORS) et l’Institut Paris Région, à la demande de l’Agence régionale de santé (ARS) et en partenariat avec la région Ile-de-France. Ils permettent de visualiser les principaux chiffres clés à l'aide de cartographies, d'éléments d’analyses et d'enjeux sanitaires pour chacune des 1.287 communes franciliennes. Ainsi que les vingt arrondissements parisiens.

Ces profils « offrent un panorama des connaissances nécessaires à l’élaboration de diagnostics sanitaires partagés à un niveau local, véritable enjeu de démocratie sanitaire locale », indique la région. Un exemple a d’ores et déjà été mis en avant : le 18e arrondissement.

Selon l’enquête de l’Observatoire régional de la santé, on vit moins bien et moins longtemps dans le 18e arrondissement, que dans le 16e arrondissement, relève Le Parisien. L’âge moyen du décès pour un homme s’établit à 79,9 ans, alors qu’il est de 84,7 ans dans le 16e. Le taux de pauvreté n’est également pas le même entre ces deux secteurs, tout comme la prise en charge en charge médical ou encore le taux de chômage.