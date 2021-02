TRANSPORTS Depuis l’instauration du couvre-feu à 18 heures, les voyages dans les transports franciliens ont été chamboulés. Les usagers sont plus nombreux entre 16 heures et 18 heures

La ligne 13 durant la crise sanitaire — Martin BUREAU / AFP

Avec le couvre-feu, l’heure de pointe dans les transports s’établit plus tôt dans l’après-midi.

« Depuis la mise en place du couvre-feu, on note entre 16 heures et 18 heures, une augmentation de 12 à 14 % des déplacements, puis une baisse de 20 % entre 18 heures et 20 heures », explique à 20 Minutes la RATP.

Avant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, la RATP comptait 12 millions de voyageurs par jour. Aujourd’hui, ils sont estimés entre 5 et 6 millions.

Métro-boulot-dodo. Le tout, plus tôt. Depuis l’instauration du couvre-feu à 18 heures, les voyages dans les transports franciliens ont été chamboulés. Nombreux sont ceux qui télétravaillent encore, mais ce n’est pas le cas de toutes les Franciliennes et Franciliens qui doivent être chez eux à 18 heures ou du moins sur le chemin du retour. Résultat, l’heure de pointe dans les transports change.

Dans le fameux « monde d’avant » cette heure de pointe se situait entre 18 heures et 18h30. Désormais, Ile-de-France Mobilités la constate autour de 17h15-17h30 avec un démarrage dès 15h30. Sur le réseau de la RATP, sollicitée par 20 Minutes ce jeudi, on confirme : « Depuis la mise en place du couvre-feu on note entre 16 heures et 18 heures, une augmentation de 12 à 14 % des déplacements, puis une baisse de 20 % entre 18 heures et 20 heures et de 30 % au-delà. A noter que sur le réseau ferré : métro et RER, la fréquentation baisse de 30 % après 18 heures », indique-t-on au sein de la régie des transports. Ile-de-France Mobilités a donc demandé d’aménager l’offre. Une gymnastique pour la RATP qui date du début de la crise.

Une fréquentation du réseau RATP entre 50 % et 60 % en heures de pointe

Depuis le début de la crise sanitaire en mars dernier, la RATP a en effet assuré la continuité de service public et a revu l’offre de transport plusieurs fois, à la demande d’Ile-de-France Mobilités. « On est passé de 30 % d’offres pendant le confinement 1, puis 50 % lors du confinement 2. Actuellement on propose une offre à 100 % sauf après 21 heures », souligne la RATP. Mi-janvier, Valérie Pécresse, la présidente de la région et d’Ile-de-France Mobilités avait appelé à renforcement des trains pour éviter un « engorgement ».

« Tous ceux qui travaillent, tous ceux qui vont au lycée vont devoir rentrer plus tôt chez eux, donc les transports très concrètement s’apprêtent à avancer l’heure de pointe de l’après-midi à 15h30 de façon à renforcer l’offre de bus et de métros dès 15h30 au lieu de 16h30 pour permettre de rentrer plus vite chez soi », déclarait la présidente de la région lors d’un entretien à Brut. La fréquentation, des transports, elle, est toujours en baisse.

« Nous constatons aujourd’hui une fréquentation de nos réseaux bus, métro et RER et tramway de 50 % environ. Concernant les heures de pointe nous sommes entre 50 et 60 % de fréquentation sur le métro et le RER et réseau de surface, les tramways et les bus », abonde-t-on à la RATP. Avant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, la RATP comptait 12 millions de voyageurs par jour. Un chiffre qui a chuté à 2 millions durant le premier confinement pour « atteindre 5 à 6 millions aujourd’hui », a expliqué lors de ses vœux 2021, Catherine Guillouard, présidente de la RATP. Comment faire revenir les usagers dans les rames ? Ce sera l’un des grands chantiers qui attendra la RATP dans le futur.