Stephanie Chenavier, fondatrice de Explorhappy, devant une oeuvre de Seth Haute. — Explorhappy

Stéphanie Chenavier, maman parisienne de 48 ans, a lancé en décembre 2020 le site Internet Explorhappy.

Elle y propose différents parcours à Paris et en Ile-de-France avec à chaque fois des informations pratiques, des anecdotes, des défis.

Chaque parcours clé en main coûte 6 euros.

Occuper ses enfants durant des vacances scolaires en temps de Covid-19 est un défi de taille. Un challenge que Stéphanie Chenavier a décidé de prendre à bras-le-corps. Cette maman parisienne de 48 ans a lancé en décembre 2020 Explorhappy, un site Internet permettant des sorties ludiques clé en main dans la capitale. Au programme : des parcours détaillés en extérieur, des défis et des informations pratiques pour rendre ce moment familial « agréable » et éviter qu’il tourne au « cauchemar ».

« L’idée d’Explorhappy est venue en organisant moi-même une sortie avec mes filles de 9 et 12 ans. Je me suis rendu compte qu’il fallait penser à plusieurs aspects. Où va-t-on prendre un goûter ? Existe-t-il un parc à proximité pour qu’elles se défoulent ? L’activité est-elle un minimum ludique ? Il faut penser à ça car une sortie peut vite tourner au cauchemar avec des "Maman, j’ai mal aux pieds", "Maman, j’en ai marre" », détaille à 20 Minutes Stéphanie Chenavier en rigolant. Alors, après avoir testé le concept avec des parents au premier semestre 2020, elle a retravaillé ses parcours en intégrant leurs commentaires pour lancer officiellement le site mi-décembre 2020.

« Plus que jamais, nous avons besoin de nous évader »

Pour 6 euros, la famille reçoit ainsi un document détaillé du parcours garanti « sans réservation, ni contact ». Il y en a plusieurs à Paris et en Ile-de-France : Montmartre, le Marais, République, la Coulée Verte, le 15e arrondissement, la Butte aux Cailles, le quartier Louvre-Tuileries, le Parc de Saint-Cloud et Versailles. « A chaque fois, il s’agit d’un parcours où tout est inclus. C’est un parcours pas à pas, très détaillé que les enfants peuvent utiliser. On y trouve aussi les adresses de boulangeries, les aires de jeux, etc. Il n’y a plus qu’à profiter de ce moment en famille. » Le parcours dure entre une heure et une heure et demie sans les pauses.

Ces visites en plein air sont majoritairement tournées autour du street art. « Les musées sont fermés, les cinémas, les théâtres aussi. Le street art permet une expérience différente. Avec cet art, il y a tout un aspect de recherche et de redécouverte de certains lieux. Pour les enfants comme pour les adultes, cela permet de s’évader, de s’aventurer en plein Paris, de se concentrer sur l’instant présent. Et c’est appréciable en ce moment », détaille-t-elle. Et d’abonder : « Plus que jamais, nous avons besoin de nous évader et de profiter de moments positifs en famille. »

Elle a également agrémenté ses parcours d’anecdotes sur les lieux, les œuvres, ou les artistes, des défis à relever en famille pour « marquer des points et gagner la récompense » choisie la famille. De quoi pimper les longues journées de ces vacances scolaires d’hiver. Stéphanie Chenavier se félicite du succès qui débute et espère apporter « du positif dans de nombreuses familles ». Mille trois cents parcours ont déjà été téléchargés sur son site Internet.