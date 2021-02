Le siège de la RATP à Paris. (illustration) — Mario FOURMY/SIPA

La RATP se lance dans les Gifs. La régie des transports parisiens a ouvert fin janvier une chaîne Giphy pour proposer près 70 images animées « mettant en scène, avec humour, des situations bien connues des voyageurs Franciliens ». On y retrouve la célèbre mascotte Serge le Lapin – la bestiole qui « se fait pincer très fort » les doigts dans une porte du métro depuis des années –, des conducteurs, des agents de stations, des voyageurs, des couloirs du métro, des situations amusantes. « Nous aussi on vous mème », se réjouit l’entreprise.

« La RATP vous propose d’illustrer toutes vos publications sur les réseaux sociaux et conversations sur les messageries instantanées avec ses propres Gifs », note-t-on au sein de l’entreprise ferroviaire qui n’en est pas à son premier coup d’essai sur les outils viraux d’Internet.

[Bagage oublié👜] Si vous avez la chance de faire les magasins, faites bien attention à ne pas oublier vos achats dans le tramway ! #bagageoubliétraficperturbé #RATP pic.twitter.com/EhA3svvLNh — T5 RATP (@T5_RATP) February 4, 2021

Des Gifs « précieux pour nos community manager »

En décembre 2017, la RATP avait lancé sur les réseaux sociaux ses propres mixtapes électro-chill à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ces sons condensaient basses, clochettes et punchlines bien connues des usagers : « Attention à la marche », « please mind the gap », le célèbre « cuidado con el espacio entre el vagón y el andén » ou encore « direction Etoile, prochain train dans une minute ».

Certains internautes n’avaient évidemment pas tardé à moquer l’initiative de la RATP, en proposant des alternatives, avec d’autres phrases célèbres comme « trafic interrompu », « avarie de matériel », « malaise voyageur » et aussi « veuillez nous excuser de la gêne occasionnée ». Les Gifs auront-elles ce même destin ?

En attendant les trolls, les gifs sont aussi « précieux pour nos community manager qui peuvent désormais répondre en les utilisant », explique la RATP qui se félicite d’ores et déjà d’un « succès fulgurant ». Ces Gifs ont été vus plus de deux millions de fois.