Manifestation de VTC devant le ministère de l'Economie, à Paris le 3 février 2021. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Les chauffeurs VTC sont mécontents des choix de Bercy. Ils se sont donc rassemblés mercredi devant le ministère de l’Économie pour protester contre « les dysfonctionnements » du fonds de solidarité censé pallier la baisse de leur activité.

L’intersyndicale nationale VTC (INV), à l’initiative de la manifestation qui a réuni une centaine de personnes, proteste contre la suspension des aides prévues par ce fonds qui a touché plusieurs chauffeurs après la décision de Bercy de procéder à davantage de contrôles pour éviter les fraudes.

« On est dans la survie, pas dans la fraude »

Brahim Ben Ali, secrétaire général de l’INV, a quant à lui évoqué des refus « incompréhensibles » parce que, « quand on regarde les dossiers, il n’y a eu aucun problème sur les déclarations ». Même si la plupart des cas finissent par se régler, il dénonce de nombreux blocages qui laissent des travailleurs indépendants sans aucun revenu. « Nous, les indépendants, on est dans la survie, pas dans la fraude », a insisté le leader syndical.

Le fonds de solidarité est censé indemniser les travailleurs des secteurs les plus durablement touchés par la crise sanitaire, dont font partie les chauffeurs VTC. Mardi cependant, le ministère de l’Économie a annoncé avoir identifié 23.000 versements « probablement indus » à des entreprises ayant fait appel au fonds de solidarité pour un montant global de 30 millions d’euros et fait part de son souhait de « lutter contre toutes les fraudes ». Actuellement, 300.000 demandes d’aide font l’objet de vérification et 250 contractuels ont été recrutés pour accélérer le traitement de celles-ci.

Pour marquer le coup lors de la manifestation, le syndicat INV a par ailleurs organisé une distribution alimentaire pour les plus précaires devant Bercy. Plus de 2.000 euros ont été récoltés pour financer cette action. L’idée a germé après avoir vu une vidéo d’étudiants faisant la queue pour une aide alimentaire.