L’affaire commençait à faire du bruit. La Mairie de Paris a assuré ce vendredi que les agents de l’Hôtel de ville vaccinés contre le coronavirus à l’hôpital Hôtel-Dieu répondaient aux critères fixés par les autorités sanitaires, fustigeant des propos « diffamatoires » de la CGT. « Il n’y a eu aucun passe-droit », a indiqué l’hôtel de ville.

« On a vérifié chaque nom, chacun des agents qui avait pu bénéficier d’une vaccination à l’Hôtel-Dieu, on confirme qu’il n’y a eu aucun passe-droit », a déclaré à l’AFP Antoine Guillou, adjoint chargé des Ressources humaines.

La mairie accusée par la CGT de l’Hôtel-Dieu

« Tous les agents qui ont été vaccinés sont des agents qui répondent aux critères définis par les autorités de santé, a-t-il ajouté. De ce point de vue là les propos de la CGT de l’Hôtel-Dieu sont tout à fait diffamatoires ».

La Mairie de Paris avait été accusée mercredi par la CGT de l’Hôtel-Dieu d’avoir accordé des passe-droits à une partie de son personnel qui aurait reçu une injection de vaccin contre le coronavirus aux dépens du public prioritaire.

Les « équipes sont obligées de refuser des soignants et des personnes âgées vulnérables alors que leur est imposée la vaccination de personnels de la Mairie de Paris et autres VIPs non médicalement prioritaires », avait dénoncé le syndicat dans un communiqué.

« 5 % des vaccinations »

En plein débat sur la pénurie de vaccins, ces accusations avaient été rapidement relayées par l’opposition municipale qui avait appelé la maire de Paris Anne Hidalgo à faire toute la transparence.

Selon la Mairie de Paris, 2.000 agents municipaux – personnels de santé et médicosociaux de plus de 50 ans ou présentant des facteurs de risques – sont éligibles à la vaccination conformément aux critères fixés par les autorités sanitaires. Au 27 janvier, 1.119 agents étaient inscrits, 475 vaccinations ont été réalisées et 113 sont programmées.

« 11.517 personnes ont été primo-vaccinées à ce jour à l’Hôtel-Dieu, les personnels de la Ville de Paris représentent donc moins de 5 % des vaccinations », souligne la Mairie.