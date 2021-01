La station Porte de Clichy sur la ligne 14 est ouverte — 20 Minutes

C’était la dernière, mais probablement l’une des plus attendues, au pied de la (plus si nouvelle) cité de la cité judiciaire de Paris. Ce jeudi matin, la station Porte de Clichy sur le nouveau tronçon de la ligne 14 a ouvert ses portes aux voyageurs, près d’ un mois et demi après les trois autres stations, Pont-Cardinet, Clichy-Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen. Une bouffée d’oxygène pour ce quartier du nord-ouest de la capitale où vivent près de 8.000 personnes et où se pressent chaque jour 11.000 travailleurs, dont 4.600 rien que pour le tribunal. « C’est la station de l’accès au droit », s’est félicitée la PDG de la RATP, Catherine Guillouard. Pour l’occasion, le procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, et le bâtonnier Olivier Cousi, avaient fait le déplacement.

« Certains croyaient que ça n’arriverait jamais », a plaisanté la présidente de la région, Valérie Pécresse, en référence au retard accumulé. Une gigantesque fuite d’eau lors de la phase de terrassement puis la crise du Covid-19 ont ralenti les travaux dans cette station de près de 9.000 m2, s’étalant sur six niveaux et dont les quais sont à 26 mètres de profondeur. Il reste d’ailleurs encore çà et là des petits travaux d’aménagement et de décoration, qui auront lieu, promet la RATP, « principalement la nuit » et qui ne nuiront pas au trafic. « Il faut changer ces habitudes, que les usagers de la ligne 13 essaient la ligne 14, l’essayer, c’est l’adopter », a plaisanté la présidente de la région.

Vers un désengorgement de la ligne 13?

Depuis l’entrée en fonction des trois autres nouvelles stations, la RATP a enregistré une hausse de 20 % du trafic sur la ligne 14. De quoi désengorger d’environ 25 % la ligne 13, comme c’était à l’origine le but ? « On n’est pas encore capable de le dire, reconnaît la PDG de la RATP. La ligne 13 a baissé en pression, mais est-ce lié à la période que nous traversons ou à l’ouverture de ces stations, c’est un peu tôt pour le dire. »