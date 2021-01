Illustration poker — SIERAKOWSKI/ISOPIX/SIPA

Chaque week-end, les organisateurs déménageaient. « Ils se servaient de différentes plateformes locatives comme Airbnb pour trouver des appartements dans lesquels ils montaient des salles de jeu », précise à 20 Minutes le commissaire-divisionnaire Eric Levy-Valensi, adjoint au chef du service central des courses et jeux de la PJ. Cinq personnes ont été interpellées ce week-end à Paris, soupçonnées de tenir des tables de jeux clandestines dans le sud de la capitale et en petite couronne. Quatre d’entre elles ont été déférées et sont convoquées devant le tribunal correctionnel pour « organisation de jeux de hasard ou d’argent prohibés en bande organisée », précise le parquet de Paris.

L’enquête a démarré il y a près de deux mois à la faveur d’un renseignement anonyme. Rapidement, les enquêteurs identifient plusieurs membres du réseau. Si certains ont un casier, aucun d’entre eux n’est connu pour se livrer à ce type d’activité. Ils soupçonnent également une femme, croupière dans un club ayant pignon sur rue, d’être mêlée à cette activité illégale. Mais les surveillances permettent surtout de mettre en lumière un modus operandi inédit. « C’est la première fois que le lieu de tenue de jeu tourne, d’habitude il est stable », insiste le commissaire-divisionnaire. Les habitués étaient prévenus de l’adresse sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat.

30.000 euros saisis

Samedi soir, c’était dans un vaste appartement du 13e arrondissement de Paris que se tenait la soirée lorsque les policiers ont investi les lieux, vers 21 heures. Car dans le monde du jeu illégal, le couvre-feu n’est qu’une formalité. Une dizaine de joueurs étaient présents et deux personnes soupçonnées d’être les organisateurs de la soirée ont été interpellées. Le lendemain, trois autres protagonistes ont été arrêtés. 30.000 euros ont été saisis au cours des différentes perquisitions et sur les comptes en banque.