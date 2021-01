Dans un hôpital de Grasse, le 22 janvier 2021. — Frederic DIDES/SIPA

Le nombre de patients hospitalisés pour cause de Covid-19 a franchi dimanche la barre des 26.000, au plus haut depuis décembre, dont près de 3.000 sont dans un service de réanimation, un chiffre qui refuse de baisser depuis plusieurs jours, selon les données de Santé publique France.

Les hôpitaux français accueillaient dimanche 26.357 patients atteints par le Covid-19, contre 25.864 samedi et 25.235 il y a sept jours. Sur les dernières 24 heures, 918 personnes sont entrées à l'hôpital. Dans les services de réanimation, qui accueillent les cas les plus graves, on comptait 2.955 malades (dont 175 transférés ces dernières 24 heures). Ils étaient 2.766 malades en réa il y a une semaine.

172 décès dimanche

Santé publique France a annoncé 172 décès dimanche, portant le nombre total de morts causées par l'épidémie à 73.049. Le taux de positivité parmi les personnes testées était de 7,1%, stable par rapport à samedi (ce taux était de 6,6% dimanche 17 janvier). 18.436 personnes ont été testées positives au virus ces dernières 24 heures.

Face à ces chiffres qui ne baissent pas et la présence sur le territoire français des variants, britanniques et sud-africains notamment, bien plus contagieux, l'hypothèse d'un troisième confinement est de plus en plus évoquée. Le gouvernement dit attendre --pour cette semaine-- le verdict sur les effets du couvre-feu à 18h mis en place il y a presque 15 jours. Plus d'un million de personnes (1,027 million) avaient reçu la première dose du vaccin dimanche, depuis le début de la campagne, à la toute fin décembre.