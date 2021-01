Le 22 janvier 2019, à Paris (12e), quelques centimètres de neige sont tombés en une matinée. — Clément Follain / 20 Minutes

Treize départements, dont Paris et toute l’Ile-de-France, ont été placés en vigilance orange neige-verglas, a indiqué Météo-France​ vendredi. Après un épisode neigeux « remarquable » jeudi sur le Nord-Est, ce sont tous les départements de l'Ile-de-France et des Hauts-de-France qui sont concernés par cette alerte météo.

Les premières neiges vont arriver par la Normandie samedi matin, mais pas dans des quantités suffisantes pour justifier une vigilance orange sur cette région. En milieu de journée, après des gelées matinales généralisées, un épisode neigeux plus important va toucher l’Ile-de-France et les Hauts-de-France, avec des quantités attendues entre 1 et 3 cm de neige, localement 5 cm, voire ponctuellement 5 à 10 cm sur les zones les plus à l’est et au nord, a précisé Météo-France. Les précipitations devraient ensuite se transformer samedi après-midi en pluie mêlée de neige, avec parfois des précipitations verglaçantes.

La vigilance orange pourrait être étendue aux régions plus à l’Est, de la Bourgogne aux Ardennes.