TRANSPORTS Située entre les stations Pont Cardinet et Saint-Ouen, cette station n’avait pas pu ouvrir lors de l’inauguration en décembre, à cause de travaux encore en cours

Le tribunal judiciaire de Paris. (illustration) — GERARD JULIEN / AFP

C’était le maillon manquant. Après le prolongement de la ligne 14 à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) inauguré en décembre dernier, la station Porte de Clichy « Tribunal de Paris », dans le 17e arrondissement, desservant le nouveau tribunal, va ouvrir ses portes aux voyageurs le 28 janvier prochain, a confirmé à 20 Minutes, la RATP.

Située entre Pont Cardinet et Saint-Ouen, cette station n’avait pas pu ouvrir lors de l’inauguration, à cause de travaux encore en cours. Mais finalement, une date a été trouvée.

La ligne 14 va ainsi faire 27 kilomètres de long. Et sa fréquentation devrait passer de 550.000 voyageurs par jour – avant la pandémie de coronavirus – à un million. Destinée à soulager la ligne 13 et à desservir des quartiers en plein essor, cette extension a été accueillie en grande pompe en décembre. Certains usagers attendaient cette ouverture depuis des années. La mise en service de ce tronçon de 5,8 km entre Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen « va dans le sens de l’Histoire », avait estimé sur place le Premier ministre, Jean Castex.