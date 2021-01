L'ennui couplé à l'attente d'une conférence de presse de Jean Castex (Illustration) — SIPA PRESS

Je m’ennuie, tu t’ennuies, il s’ennuie, nous nous ennuyons, vous vous ennuyez, ils s’ennuient… Si le niveau d’ensoleillement est actuellement bas dans la capitale, avec 23h21 d’heures de soleil depuis le début de l’année, il n’est pas le seul facteur pour expliquer la morosité ambiante.

Pour le Dr Sylvie Royant-Parola, psychiatre, « La météo est un facteur qui peut jouer sur le moral ». Et quand on ajoute « le contexte actuel très lourd », on arrive à « une atmosphère plombée ».

Qu’elle est loin la douce et insouciante époque rythmée au son de « le temps est bon, le ciel est bleu, j’ai deux amis qui sont aussi mes amoureux ». 2021, le temps est pourri, le ciel est gris, et vos amis (si vous vous souvenez encore à quoi ça ressemble), comme vous, s’ennuient. « La bamboche, c’est terminé »​. Nous l’avons bien compris. Et pour parfaire le tableau, place désormais au froid, à la grisaille, à la pluie, au vent. Bref, à l’hiver post-Noël. La tête déjà sur l’échafaud, chacun attend la sentence. Un re-re-confinement ou un couvre-feu abaissé à 18 heures sur l’ensemble du territoire ? Qu’importe, dans quelques jours c’est le Blue Monday : le jour le plus déprimant de l’année et il pourrait durer plus de 24 heures en 2021.

Question sérieuse : vous avez pas l'impression de ressentir une baisse d'intérêt pour à peu près tout en ce moment, dans vos conversations ou dans vos activités ? Question + particulièrement aux collègues qui bouffent de l'actu H24 et ont la flemme d'en reparler après. — Chaff (@Chafcouloff) January 13, 2021

A Paris, c’est même le pompon. Selon le classement 2021 « des villes les plus saines du monde », envoyé ce mercredi à la rédaction de 20 Minutes et mené par une entreprise de lentilles de vue, Paris se classe en dixième position des villes les moins saines de l’étude avec un taux d’ensoleillement « faible » (1.662 heures par an), un indice de pollution « élevé » (65,10) et un coût de la vie « important » (une bouteille d’eau coûte en moyenne 2,15 euros), nous révèle-t-on dans l’enquête. Mais Paris est-il actuellement en cruel manque de lumière au point de jouer sur notre moral ?

« Les gens se rendent brusquement compte que c’est l’hiver »

Hiver oblige, le taux d’ensoleillement est bas. Très bas. Du 1er au 12 janvier 2021, 23h21 d’heures d’ensoleillement ont été enregistrées à la station de Paris-Montsouris. Mercredi, le compteur affiche même 0. « Mais en réalité rien d’anormal », souligne-t-on chez Météo France contactée par 20 Minutes. Les températures sont dans les moyennes de saison et on vivrait même un « hiver » on ne peut plus « classique ». En fait, après une année 2020 qui a battu des records d’ensoleillement à Paris (1.444 heures enregistrées entre les mois de mars et d’août et un ensoleillement proche du record avec 85h32 en janvier 2020), une vague de chaleur en septembre et un automne doux et ensoleillé « les gens se rendent brusquement compte que c’est l’hiver » et les projets ne sont qu’un lointain souvenir. En résumé : On s’ennuie, on est dans l’attente, l’angoisse et on prie Jean Castex en se les gelant dans la pénombre. Les vendeurs de lumières, eux, sont en embuscade.

« En cette période hivernale, nous sommes nombreux à souffrir d’une baisse d’énergie et de motivation. Ce phénomène est connu sous le nom de déprime hivernale ou de trouble affectif saisonnier (TAS) qui touche une personne sur cinq. Les études scientifiques montrent que le manque de luminosité en est la cause principale », selon l’entreprise Espaciel « pionnier mondial des réflecteurs d’éclairage naturel ». Et de préciser : « La luminosité du ciel passe de 6.000 lux l’été à 1.000 lux l’hiver. Cette diminution de l’intensité lumineuse extérieure crée une carence en lumière naturelle. Cela influence notre humeur et notre moral. Cela explique les symptômes de la dépression saisonnière : irritabilité, manque de motivation et déprime ». Mais la situation de crise économique et sanitaire actuelle y est surtout pour beaucoup.

« Une atmosphère plombée »

« La météo est un facteur qui peut jouer sur le moral. Mais ce n’est pas le seul, les facteurs sont cumulatifs. En réalité, c’est surtout le contexte actuel très lourd qui est prédominant. La situation est extrêmement difficile à gérer pour la plupart des gens et on rajoute à cela, comme tous les ans, cette période hivernale souvent difficile à passer à cause des températures et d’une longueur des jours abaissée. Le tout cumulé donne une atmosphère plombée », réagit auprès de 20 Minutes, entre deux consultations, le Dr Sylvie Royant-Parola, psychiatre et présidente du réseau Morphée, consacré à la prise en charge des troubles chroniques du sommeil. En attendant, des jours meilleurs arriveront. Peut-être.

Anne Hidalgo, la maire de Paris a promis lors de ses vœux ce mercredi qu’« aux beaux jours, dès que nous le pourrons, nous aurons la joie de nous retrouver pour danser, pour chanter, pour profiter à nouveau de Paris, ensemble ». A dans quatre mois donc.