Après avoir inauguré deux premières crèches en septembre 2019, en guise de test, en Seine-et-Marne et dans les Yvelines, Ile-de-France Mobilités va créer quatre nouvelles crèches dans des gares franciliennes.

Le syndicat des transports prévoit aussi de transformer quatre gares aujourd’hui fermées afin d’accueillir des coopératives agricoles ou un club de sports.

« Dans le futur, nous souhaitons réinvestir ces gares pour en faire des endroits plus utiles avec plus de services pour le confort de tous et où il sera plus agréable d’attendre », explique-t-on au sein d’Ile-de-France Mobilités.

Après avoir inauguré deux premières crèches en septembre 2019, en guise de test, à la gare de Dammartin Juilly Saint-Mard (Seine-et-Marne) et à celle de Villiers Neauphle Pontchartrain (Yvelines), et deux centres de loisirs en gare de Bondy (Seine-Saint-Denis) et de Chelles (Seine-et-Marne), Ile-de-France Mobilités entend poursuivre le déploiement de ces services avec la création de quatre crèches aux abords des gares de Nanteuil-Saâcy et Verneuil-L’Etang (Seine-et-Marne), Etampes (Essonne) et L’Isle-Adam-Parmain (Val-d’Oise). Ces crèches devraient voir le jour fin 2021.

« Redonner de la vie dans ces petites gares de grande couronne »

Ces crèches pourront accueillir jusqu’à 12 enfants de moins de 3 ans dans un bâtiment qui se compose d’une structure modulaire en ossature de bois de 150 m² et d’un espace dédié au jardin d’enfants de 80 à 120 m². Ile-de-France Mobilités assure que le projet a été spécifiquement imaginé pour accueillir les jeunes enfants aux abords des gares, en prenant en compte le traitement des contraintes ferroviaires : bruit, vibration, pollution.

Des études préalables ont en effet été réalisées. Des fondations spéciales à coupure vibratile sont notamment prévues ainsi qu’un traitement acoustique important du bâtiment. En parallèle, une campagne de diagnostics est menée sur chacun des projets afin de vérifier les niveaux de polluants bruts et volatils présents sur site. En tout, plus d’une vingtaine de crèches devraient être créées d’ici à 2023, pour un montant de 9 millions d’euros.

« Cela permet de préserver le patrimoine immobilier de la SNCF, de créer un nouveau service pour les usagers et pour Ile-de-France Mobilités d’investir immédiatement pour améliorer le confort des voyageurs. Nous voulons redonner de la vie dans ces petites gares de grande couronne », détaille-t-on au sein du syndicat contacté par 20 Minutes. Par ailleurs, Ile-de-France Mobilité compte déployer dans quatre gares actuellement fermées – mais où les trains circulent toujours – d’autres services dans l’ère du temps comme des coopératives agricoles et l’accueil de clubs de sport.

160 gares identifiées pour de nouveaux services

Après le lancement d’une étude en 2019 par SNCF et avec le soutien d’Ile-de-France Mobilités pour définir la Gare de Demain en concertation avec les territoires, quatre gares ont été retenues pour être réhabilitées et accueillir différents projets. A la gare de Couilly Saint-Germain – Quincy (Seine-et-Marne) l’accueil d’une maison d’assistantes maternelles va voir le jour. A la gare de Saint-Mammès (Seine-et-Marne), c’est l’accueil de l’association Cooplicot (coopérative de producteurs locaux) qui sortira de terre. L’accueil de la coopérative COOP Saveurs du Vexin sera, lui, situé à la gare de Santeuil-le-Perchay (Val-d’Oise). Enfin à la gare du Coudray-Montceaux (Essonne), les locaux doivent héberger un club d’aviron. L’ouverture de ces nouveaux services est prévue dans le courant de l’année 2021.

Le syndicat des transports a identifié près de 160 gares où de nouveaux services du quotidien peuvent être déployés et aimeraient en « stabiliser » une trentaine dans l’année. Et ce, avec des services toujours plus variés. « Nous aimerions ouvrir des maisons des médicales, des épiceries en circuit court, des boutiques multiservices plutôt orientées vers le sport, des loueurs de vélos », assure-t-on chez Ile-de-France Mobilités auprès de 20 Minutes. Et de préciser : « Dans le futur, nous souhaitons réinvestir ces gares pour en faire des endroits plus utiles avec plus de services pour le confort de tous et où il sera plus agréable d’attendre ».