RECYCLAGE Les Parisiennes et Parisiens ont jusqu’au 20 janvier pour déposer leur sapin de Noël dans un point de collecte près de chez eux pour qu’il soit recyclé sur place

Un sapin abandonné dans le 17e arrondissement. — F.HERNANDEZ / 20Minutes

Dans les 170 points de collecte de la capitale, les sapins seront broyés et utilisés comme du désherbant naturel.

Si vous jetez votre sapin après le 20 janvier, il vous est possible de sortir votre sapin en même temps que les bacs « ordures ménagères » à couvercle vert de votre immeuble.

Chaque année, la même rengaine. Après les fêtes de fin d’année, les Parisiennes et Parisiens qui ont acheté un sapin de Noël – ou « un arbre mort » – cherchent à s’en débarrasser par tous les moyens. Si plusieurs points de collectes ont été mis en place par la Mairie de Paris, bon nombre d’arbres se retrouvent encore abandonnés sur le trottoir, nus ou simplement habillés de leur sac doré. Comme le prouvent les photos avec le hashtag #chasseursdesapins sur Twitter. Pourtant, votre arbre peut connaître une seconde vie. Ou plutôt une seconde mort.

On re-re-joue aux chasseurs de sapins ? Les règles sont simples : il faut tweeter la photo d’un sapin abandonné avec le hashtag #chasseursdesapins. Plus ils sont capturés tard, + ils valent de points : à chaque jour écoulé depuis Noël on ajoute 1 point. Je garde les scores. pic.twitter.com/i9hi4nHLPO — Adrien Larouzée (@AdrienLarouzee) December 26, 2020

Depuis le 26 décembre et jusqu’au 20 janvier, près de 170 points de collecte sont ouverts dans les parcs et jardins de la capitale. Fini la destruction par les flammes, les arbres sont désormais « broyés sur place et réutilisés pour protéger les plantations dans les espaces verts », indique la mairie qui invite cette année encore les Parisiens à se tourner massivement vers ses points de collectes répartis dans tous les arrondissements. Car les dépôts sauvages restent nombreux.

115.252 sapins récoltés en 2020

« Chaque année, la Ville fait en sorte de pouvoir recycler au maximum les sapins collectés, mais trop de dépôts sauvages sur la voie publique sont encore constatés par les agents, c’est dommage ! Nous avons mis en place 170 points de collecte dans tout Paris afin de permettre aux Parisiens de les déposer à proximité de chez eux pour qu’ils soient réutilisés en broyat », explique à 20 Minutes, Colombe Brossel, adjointe d’Anne Hidalgo en charge de la propreté de l’espace public, du tri et de la réduction des déchets.

« Début 2020, l’opération avait permis de récolter 115.252 sapins, ce qui représente près de 2.300 m3 de broyat, l’équivalent d’une piscine olympique », indique la Mairie de Paris. Et de préciser : « Le broyat de sapin étant particulièrement acide, il n’est pas adapté à l’utilisation en compost ; en revanche, ses propriétés anti-germinatives sont parfaites pour limiter la prolifération des herbes folles de manière écologique. Il agit comme désherbant naturel ». Aucun transport donc pour l’arbre, qui est détruit et disséminé sur son lieu de dépôt.

On trouve notamment des points de collecte au square Villemin (10e arrondissement), au Parc Monceau (8e) ou encore au square de la Roquette (11e arrondissement). A noter que les sapins avec flocage ou autre décoration ne peuvent pas être recyclés. Aucun sac même compostable ne doit également être déposé avec le sapin. Et si vraiment vous vous obstinez à le déposer en bas de chez vous, rappelez-vous que l’abandon du sapin sur le trottoir est puni par la loi. Il vous en coûtera une amende de 68 à 180 euros.

Enfin, si vous jetez votre sapin après le 20 janvier, il vous est possible de sortir votre sapin en même temps que les bacs « ordures ménagères » à couvercle vert de votre immeuble. Il sera pris par le camion benne de collecte des ordures ménagères. Attention, s’il mesure plus de 2,5 mètres, il faut le couper en deux. Et si vraiment vous n’êtes toujours pas convaincu par le recyclage, vous pouvez donner une dimension ludique à votre dépôt en point collecte en vous essayant au lancer de sapins. Une discipline à part entière qui commence à faire quelques adeptes dans la capitale.