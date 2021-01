TRANSPORTS En revanche, et contrairement aux détenteurs de Samsung, votre iPhone ne permettra pas de valider votre titre de transport

Passe Navigo (illustration) — V. WARTNER / 20 MINUTES

Le dispositif était déjà en place depuis près de 18 mois pour les détenteurs de téléphone portable de la marque Samsung, il le sera désormais pour ceux qui possèdent un iPhone. Selon une information du Parisien, il sera possible, à partir du 20 janvier, de recharger son passe Navigo directement sur son portable. Pour cela, il suffira de télécharger l’application Ile-de-France Mobilités et de poser votre carte de transport sur votre portable pour la recharger. Il sera également possible de charger un passe journée, semaine ou des tickets de métro dématérialisés.

En revanche, et contrairement aux Samsung, les iPhones ne pourront servir à valider les titres de transport. Pour bénéficier du service de rechargement de votre carte Navigo sur le téléphone d’Apple, il faut posséder a minima un iPhone 7 et disposer au minimum de la version iOS13.