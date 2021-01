LENDEMAIN DE FETE Après sa présence à la rave party de Lieuron, le soir du nouvel An, l’association Techno Plus subventionnée par la mairie de Paris, se retrouve dans le viseur de la droite parisienne et d’Elisabeth Levy

A Lieuron en Bretagne après la rave party du 31 décembre. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Dans un courrier adressé à Anne Hidalgo en début de semaine, Rachida Dati (LR) souhaite que « les responsables de cette structure soient invités à venir s’expliquer devant les commissions compétentes ».

L’exécutif défend le travail de l’association Techno Plus qu’elle subventionne depuis plusieurs années.

« Accompagner plutôt que réprimer ». Tel est le leitmotiv de l’association Techno Plus. Créée en 1995, la structure composée de bénévoles est présente depuis plus de 25 ans via des stands dans les fêtes techno en France. Le soir du nouvel An, elle était notamment à Lieuron en Ille-et-Vilaine où se déroulait une rave party avec 2.500 teufeurs.

Cette présence pour « promouvoir les stratégies individuelles ou collectives de réduction des risques liées aux pratiques festives et favoriser l’épanouissement de la culture techno » à la désormais politique et judiciaire rave party en qualité d’accompagnatrice a été très commentée ces derniers jours. Certains élus de la droite parisienne réclament même des comptes.

« Que les responsables de cette structure soient invités à venir s’expliquer »

Dans un courrier adressé à Anne Hidalgo en début de semaine, Rachida Dati (LR) interroge la maire sur « les subventions régulièrement accordées à l’association Techno Plus, qui disposait d’un stand lors de la rave party organisée illégalement ». Elle demande à « connaître précisément le montant des subventions accordées […], ainsi que le bilan de l’implication de l’association à Paris et auprès des Parisiens ». Et de préciser : « Enfin, à l’instar de la démarche récemment effectuée par d’autres associations, il me semble nécessaire que les responsables de cette structure soient invités à venir s’expliquer devant les commissions compétentes, avant tout examen d’une éventuelle nouvelle demande de subvention ».

L’éditorialiste Elisabeth Levy a également mis en cause Techno Plus, évoquant une association « qui joue un grand rôle dans ces teufs ». « Elle est subventionnée par la mairie de Paris […] c’est une association qui vend de la drogue », a-t-elle dit sur le plateau de L’heure des pros sur CNews. L’animateur du talk-show Pascal Praud , qui a reconnu de son côté ne pas être « un spécialiste des rave party », a répondu lui ne pas comprendre pourquoi « on ne peut pas couper le courant » dans ce genre d’événements. « Elisabeth Levy devrait essayer le Dry January ou arrêter la drogue je ne sais pas, elle peut au moins contacter Techno Plus, ils ont plein de conseils manifestement utiles à lui donner », a taclé le premier adjoint d’Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, en prenant la défense de l’association, comme d’autres adjoints.

« Favoriser l’épanouissement du mouvement culturel Techno »

« Oui nous avons versé 37.000 euros à Techno Plus en 2019 et 19.000 euros en 2020 », affirme auprès du Parisien, Frédéric Hocquard, adjoint à la maire de Paris chargé du tourisme et de la vie nocturne. « Techno Plus a pour but de favoriser l’épanouissement du mouvement culturel techno et de promouvoir, dans le cadre de la santé communautaire, des stratégies individuelles de réduction des risques. Elle s’est fixée pour objectif de susciter une synergie entre l’expression de la culture Techno et la réduction des risques liés à l’usage récréatif des drogues qui peuvent être présentes lors de manifestations festives », indiquait la mairie de Paris lors d’ un projet de délibération en 2015. De son côté, Techno Plus poursuit son travail d’accompagnement.

Lors de la fête à Lieuron, en plus de leur mission de prévention liée à l’usage des drogues, plusieurs bénévoles étaient présents en proposant notamment des masques, du gel hydroalcoolique et des conseils sur la conduite à tenir. Ce qu’ils font encore aujourd’hui sur les réseaux sociaux en invitant les participants et d’autres fêtards du réveillon à se faire tester ce vendredi en cas de symptômes, après cette fête qui restera malgré la polémique, gravée dans certaines têtes. « Des couleurs, des sourires, de l’amour, du partage, de la musique, des lumières. Une ardeur commune de vivre », ont expliqué les organisateurs dans une tribune envoyée à Libération.