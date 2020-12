L'hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine. — LE FLOCH/SIPA

Que s’est-il passé à l'hôpital américain à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ? Une enquête préliminaire pour harcèlement moral au travail a été ouverte après le suicide en février d’un médecin de cet établissement prisé des stars, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Nanterre.

Cette enquête a été confiée le 25 novembre à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), a précisé à l’AFP le parquet, confirmant une information de France Info.

Une plainte pour harcèlement moral contre X

Elle fait suite à la plainte pour harcèlement moral contre X déposée le 30 juin au commissariat d’Asnières-sur-Seine par la veuve de l’anesthésiste-réanimateur. Ce dernier avait été retrouvé mort le 16 février dans sa voiture en forêt de Montmorency (Val-d’Oise).

« Ma cliente se pose des questions, elle n’a pas d’éléments particuliers, on est au tout début de l’enquête », a souligné son avocat, Me Benjamin Bohbot. « Ce geste, elle ne se l’explique pas, il n’y avait aucune raison dans la personnalité de son mari. »

« Elle se pose la question de savoir si ce n’est pas une pression démesurée dans son cadre professionnel qui l’a conduit à faire ça », a-t-il dit à l’AFP. « Elle n’est pas du tout dans une optique de vouloir trouver des coupables, elle est dans une logique de comprendre ce qui s’est passé. »

« Je veux quitter cet hôpital »

La veuve du médecin a également rapporté à France Info des échanges avec son mari, juste avant le drame : « Dans l’une de nos dernières conversations, il me disait : Je n’en peux plus de toute cette pression. Je veux quitter cet hôpital. J’en ai ras le bol. Je fais mes gardes et on parle calmement de tout ça en vacances ». Mais « le lendemain, il ne nous a jamais rejoints ».

Selon France Info, un rapport interne diligenté à la suite du suicide du médecin a mis en lumière des dysfonctionnements de management au sein du pôle anesthésie-réanimation. Contacté, l’hôpital américain de Neuilly n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP.