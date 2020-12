TRANSPORTS Pour le réveillon de Noël et en l’absence de couvre-feu pour la soirée, les métros vont circuler comme un soir de week-end avec une arrivée au terminus à 2h15 au plus tard

Une passagère dans le métro à Paris (image d'illustration). — ABDULMONAM EASSA / AFP

Une pause dans le couvre-feu. Ce jeudi soir, pour le réveillon de Noël, les déplacements sont exceptionnellement libres. Et pour permettre aux Franciliennes et aux Franciliens de se déplacer, les transports s’adaptent. Ile-de-France Mobilités fait circuler le métro et les tramways (sauf le T7 et le T4) une heure de plus cette nuit. Soit comme un vendredi ou un samedi soir.

Ainsi, les trains vont circuler jusqu’à 2h15 pour laisser le temps aux usagers de profiter de leur soirée. C’est la seule exception pour la période. Si les déplacements sont autorisés durant cette nuit de Noël, même s’il est recommandé aux Français de ne pas se réunir à plus de six adultes, il faudra en revanche rester chez soi le soir du 31 décembre.