La Lessive de Paris 100% écolo lave plus vert que vert

L'atelier de la lessive de Paris, dans le 19e arrondissement — Lessive de Paris

Hubert Michaux 44 ans et Victor Cerutti 37 ans ont créé il y a plus d’un an, La Lessive de Paris. Ils la produisent dans le 19e arrondissement.

Terminé le plastique, la lessive est composée à 99,99 % d’ingrédients naturels est dans une bouteille en verre consignée.

Lave-t-elle plus blanc que blanc ? En tout cas, elle permet un lavage garanti sans greenwashing, assurent ses créateurs. Hubert Michaux, 44 ans, et Victor Cerutti, 37 ans, ont créé il y a plus d’un an, La Lessive de Paris. Un produit éco-responsable et 100 % éco-conçue. Et ce, dans une démarche locale et de réduction des déchets plastiques. Une idée qui a germé dans les rayons d’un supermarché.

« Un jour, j’ai acheté un bidon de lessive et avec ses labels bios et sa couleur verte, je me suis dit que c’était produit éco-responsable. Mais en retournant le produit, j’ai vu que c’était fabriqué en Allemagne. Soit, beaucoup de transports pour un bidon qui en plus est en plastique. Et il n’y avait pas d’alternative », détaille Hubert Michaux. Avec Victor Cerutti, ils engagent 50.000 euros chacun et décident alors de créer leur propre lessive parisienne respectueuse de l’environnement et d’ouvrir leur usine dans le 19e arrondissement de Paris, avec un mot d’ordre : « Ce n’est pas du bidon. »

La promesse faite d’une lessive qui « ne pollue pas les eaux de Paris »

Terminé le plastique, la lessive est dans une bouteille en verre consignée. « Nous les reprenons directement chez vous lorsque vous passez commande de nouvelles bouteilles. Il s’agit donc d’une lessive zéro déchet », précise Hubert Michaux. Et pour cause. Chaque année à Paris, ce sont plus de 20 millions de bidons de lessive en plastique qui sont jetés et qu’il faut ramasser, brûler ou recycler, rappellent-ils. Fini aussi les transports en camion, la lessive est livrée grâce à des vélos-cargos. Du côté de sa composition, les créateurs promettent une seule chose : Du naturel.

« La lessive est composée à 99,99 % d’ingrédients naturels. Et elle ne polluera pas les eaux de Paris », assure Hubert Michaux. On y trouve du savon liquide, de l’huile de coprah, de l’huile de lin, des enzymes et de l’alcool. On y trouve en revanche aucun allergène, ni huile de palme. Deux parfums sont proposés : lavande ou fleurs blanches. Cette lessive est vendue directement sur leur site Internet au prix de 6,90 euros le litre. Ils comptent actuellement 40 commandes par jour. Ils espèrent passer à la vitesse supérieure, notamment en proposant d’autres produits d’entretien et de s’étendre à l’avenir dans d’autres villes de France.

Actuellement, toute la fabrication se déroule dans leur usine de l’est parisien. Elle est dotée de trois cuves motorisées, dont une grande permet de produire une tonne de lessive. La mise en bouteille est ensuite effectuée à la main, « ce qui permet un contrôle qualité permanent », promettent les fondateurs. Sensible depuis quelques années aux produits « fabriqués à Paris », la mairie de Paris a mis en avant sur son site Internet, La Lessive de Paris.