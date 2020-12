La «forêt scintillante» qui habille la place de la Concorde et une projection lumineuse sur l'Obélisque. — Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Si Lyon est la ville des Lumières avec son feu d’artifice impromptu de mardi soir, Paris​ reste la Ville Lumière. Après les illuminations des Champs-Elysées, du Faubourg Saint-Honoré ou de la place de la Concorde, c’est au tour de la place de la Bastille et du parvis de l’Hôtel de Ville de s’habiller de mille feux.

Ce vendredi, la féerie s’empare de la Colonne de Juillet – « avec une forêt scintillante et une projection lumineuse », dixit la ville de Paris. Le parvis de l’Hôtel de Ville va s’animer également d’une « forêt scintillante », d’illuminations et d’une « projection sur la façade du monument ». « Des manèges gratuits pour les enfants et des chalets de petite restauration et de vente de produits d’artisans du label Fabriqué à Paris seront également proposés », annonce la ville. Ces illuminations sont prévues jusqu’au 3 janvier.